Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Путина

Владимир Путин проведет конференцию 17 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году мероприятие пройдет по видеосвязи.

«Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево», — говорится в сообщении Кремля. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Для журналистов региональных изданий будут организованы площадки для освещения события в каждом из субъектов. Пускать туда будут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, ограничив максимальное число участников мероприятия.

Большую пресс-конференцию Путина традиционно проводят в декабре, первое такое мероприятие состоялось в конце 2001 года. Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 19 декабря 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что большая пресс-конференция Путина пройдет частично в дистанционном формате. Отмечалось, что мероприятие будет похоже на заседание клуба «Валдай», проходившее в режиме видеоконференции. Тогда некоторые вопросы Путину задавали из зала, а некоторые — по видеосвязи. О необычном формате пресс-конференции URA.RU также сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Позже стало известно, что полпредства президента РФ в федеральных округах начали составлять списки журналистов для участия в пресс-конференции президента Путина.