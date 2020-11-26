Губернатор ХМАО представила план выхода региона из кризиса

В следующем году предстоит реализовать крупные инвестпроекты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Строительство дорог, жилья для переселенцев из ветхих строений, восстановление рынка труда — важные и не единственные способы восстановления экономики ХМАО, пострадавшей из-за эпидемии коронавируса. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время своего ежегодного обращения к жителям региона и представителям власти.

«Инвестиции в инфраструктуру. Именно этот компонент антикризисной повестки экспертное мировое сообщество называет источником экономического роста и материального благополучия, имеющим решающее значение для восстановления экономики», — заявила Комарова.

По мнению губернатора, в следующем году предстоит стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места. Также в регион планируется привлечь крупные инвестиции. В первую очередь — в сектор добычи полезных ископаемых, в наукоемкие отрасли, в строительство дорог, школ, жилья, в стимулирование малого и среднего бизнеса, туризм.

По мнению сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова, следующий год станет временем вызовов и стратегических задач. «Правительству ХМАО губернатором поставлена задача на создание высокопроизводительных экспортных площадок, создание новых мощностей в агропромышленном комплексе, развитие креативных индустрий, развитие экономики знаний. Задачи глобальные, амбициозные, но уверен, что мы выполним их совместными усилиями», — заявил Исаков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО должна начаться масштабная подготовка общественных наблюдателей к выборам 2021 года. О том, как они пройдут, губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время ежегодного обращения к югорчанам.