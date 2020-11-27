Президент России Владимир Путин не надевал защитную маску и перчатки в ходе виза в Саров, так как для обеспечения эпидбезопасности главы государства принимаются другие меры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента, — сказал Песков. Это не просто массовое бесконтрольное общение», — заявил Песков, отвечая на вопрос. Он добавил, что к людям, встречающимся с Путиным, применяются серьезные меры эпидемиологического контроля.
Путин совершил рабочую поездку в город Саров Нижегородской области 25 ноября. Песков до этого сообщал, что коронавирус не угрожает президенту во время поездки, так как Саров — закрытый населенный пункт, где лучше контролируется инфекция. После этого главу государства ждут в Тобольске. Эти командировки стали первыми поездками Путина в регионы за два месяца.
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