Почему Путин не надел маску и перчатки в Сарове. Ответ Кремля

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
При визите Путина в Саров применялись меры эпидемиологической безопасности, рассказал Дмитрий Песков (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин не надевал защитную маску и перчатки в ходе виза в Саров, так как для обеспечения эпидбезопасности главы государства принимаются другие меры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента, — сказал Песков. Это не просто массовое бесконтрольное общение», — заявил Песков, отвечая на вопрос. Он добавил, что к людям, встречающимся с Путиным, применяются серьезные меры эпидемиологического контроля.

Путин совершил рабочую поездку в город Саров Нижегородской области 25 ноября. Песков до этого сообщал, что коронавирус не угрожает президенту во время поездки, так как Саров — закрытый населенный пункт, где лучше контролируется инфекция. После этого главу государства ждут в Тобольске. Эти командировки стали первыми поездками Путина в регионы за два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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