Визит Владимира Путина в Тюменскую область откладывался несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 25 ноября совершит рабочую поездку в Саров Нижегородской области, далее его ждут в Тобольске. Это первые за два месяца поездки российского лидера в регионы страны.

«В ходе поездки глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр и осмотрит разработки предприятия», — сообщается на сайте Кремля о поездке в Саров. Также Путин ознакомится с продуктами госкорпорации «Росатом». Ранее президент был в Сарове трижды — в 2003, 2012 и 2014 годах. В последний раз Путин провел совещание по укреплению обороноспособности государства, а также посетил НИИ экспериментальной физики и Саровский монастырь.

После поездки в Нижегородскую область, российского лидера ждут в Тобольске. Ожидается, что он посетит нефтехимический завод «Сибур». Визит в Тюменскую область президент откладывал дважды. За несколько дней до приезда Путина в Тобольск город начали спешно украшать новогодней атрибутикой.

В 2020 году президент ограничил поездки в регионы из-за пандемии коронавируса. Последний раз он проводил рабочие поездки в начале осени. 15 сентября Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей резиденции в Сочи, напоминает сайт argumenti.ru. А 25 сентября глава РФ посетил военные учения в Астраханской области.