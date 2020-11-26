Текслер отменил главное событие года для челябинских VIP

В этом году Алексей Текслер не будет собирать на Новый год мэров и бизнес-элиту области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский губернатор Алексей Текслер не будет проводить традиционный новогодний прием. Решение принято из-за набирающей силу пандемии коронавируса,

«Новогоднего приема не будет. Пока в повестке дня только губернаторские елки для детей, которые будут проходить в муниципалитетах в особом формате. Глав городов и районов решено в Челябинске не собирать», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, мэрам также предписано отказаться от аналогичных мероприятий на муниципальном уровне.

В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев относительно его планов. Но напомнили, что в области действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, а также развлекательных программ.

Предшественники Текслера приглашали на Новый год всех глав городов и районов. При новом губернаторе в его резиденции собирались лишь «отличники» муниципального управления, а также члены правительства области и представители бизнес-кругов.

По данным на 27 ноября Челябинская область установила абсолютный рекорд по суточной заболеваемости с начала пандемии: 261 инфицированный против 258-ми, зафиксированных в середине июля. В этот же день обновлен максимум суточной смертности — 11 пациентов с COVID. Массовую вакцинацию от коронавируса власти обещают начать с декабря, когда в область поступит первая партия вакцины «Спутник V» — 13 тысяч доз.