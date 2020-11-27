У россиян есть несколько способов избавиться от платежей по кредитам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банкротство является не лучшим вариантом для ухода от долгов по кредитам, а рефинансирование зачастую невыгодно самим банкам. Экономист Константин Селянин в разговоре с URA.RU перечислил основные способы снижения долгового бремени для россиян.

Уменьшение расходов

Первым и самым очевидным вариантом для закрытия долгов по кредитам экономист назвал пересмотр и сокращение расходов в том числе на товары первой необходимости. «Но все-таки нужно понимать, что этот выбор вряд ли возможен, по большому счету. Потому что когда у вас стоит выбор накормить ребенка, или заплатить банку, вы накормите ребенка и будете 150 раз правы. Нужно понимать, что положение россиян настолько плохое, что каким-то образом сокращать потребление просто невозможно», — подчеркнул Селянин.

Реструктуризация (рефинансирование) кредита

Самым оптимальным вариантом для россиян, которые не могут дальше в полном объеме выплачивать кредиты Селянин назвал обращения в банк для реструктуризации долгов. «Я не скажу, что банки идут на это охотно, но идут довольно часто. Потому что когда есть выбор между должником, который вообще ничего не платит, или должником, который платит, пусть меньше, пусть дольше, банк, конечно, выберет второй вариант», — добавил эксперт. По его словам, многие банки идут навстречу заемщикам — у них есть различные программы реструктуризации кредитов.

Банкротство

Третий вариант — банкротство — является худшим выбором для закрытия долговых обязательств перед банками, уверен эксперт. Он рассказал, что несмотря на то, что при банкротстве списываются все долги, заемщик сталкивается с долгосрочными тяжелыми последствиями. «Это означает, что кредитная история будет испорчена. Этот заемщик, скорее всего, уже никогда не получит никакие новые кредиты. Есть пятилетний период, когда это в принципе запрещено. Кроме того, будут взяты под контроль все финансовые доходы такого банкрота. Это избавление от долгов, но очень тяжелое и весьма обременительное», — уверен Селянин.

Ранее Константин Селянин в беседе с URA.RU предсказал коллапс в сфере ипотечного кредитования в связи с продлением сроков выдачи льготной ипотеки. По его мнению, популярность дешевых кредитов вместе с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса приведут к тому, что россияне не смогут содержать даже эти займы.