Вслед за начальником пермского ГУ МВД уйдут и заместители

Нового начальника ГУ МВД по Пермскому краю ждут 28 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Руководство пермского полицейского главка может обновиться на 50%, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что сейчас в ГУ МВД по региону говорят о возможном переходе в Москву не только начальника главка Михаила Давыдова, но и его заместителя Олега Худолеева.

«Давыдов ушел, как и ожидалось. Поэтому сейчас опять заговорили о том, что он заберет с собой Худолеева», — рассказал URA.RU инсайдер. Если это произойдет, то в полицейском главке Прикамья останется только два прежних руководителя — заместители начальника ГУ МВД Аяс Кандан и Максим Шилов.

Таже сообщается, что повышение получит заместитель Кандана — Вячеслав Еговцев. Предполагается, что он займет должность начальника УМВД России по Забайкалью вместо Александра Щеглова, который возглавит ГУ МВД России по Пермскому краю. В пресс-службе пермского главка от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что Давыдов оставил пост начальника ГУ МВД по региону. Информация о нем уже удалена с сайта полицейского главка, но при этом официально пока в пресс-службе полиции кадровые перестановки не подтвердили.