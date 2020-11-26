Челябинские элиты подготовили секретный доклад Текслеру

Текслер готовит отставки целого ряда партийных руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в самое ближайшее время представят доклад по ревизии регионального отделения партии «Единая Россия» и местных политсоветов. Как сообщил URA.RU источник в ЕР, Текслер готовит отставки целого ряда партийных руководителей.

«Текслер как секретарь областного политсовета ЕР дал поручение провести такую ревизию для подготовки масштабной кадровой ротации ЕР на всех уровнях, — пояснил URA.RU инсайдер. — Документ готов. Далее все решения за Текслером». Источник в ЕР также пояснил, что губернатору предложено обновить целый ряд партийных проектов и распределить ответственных за них. Для подготовки доклада во всех городах и районах был проведен соцопрос. Изучали рейтинг «Единой России», губернатора и органов местного самоуправления. В докладе также были указаны роль глав и секретарей местных политсоветов в подготовке явки на голосовании по Конституции РФ, процент за «ЕР» на сентябрьских выборах в заксобрание региона и в местные органы самоуправления.

«Получился некий рейтинг, из которого видно, какую роль играют секретари политсоветов и главы на местах, а также сама партия, — пояснил инсайдер. — Ожидается, что Текслер даст поручение сменить непопулярных партийных лидеров. До конца года такая ротация должна состояться».

Планируемая кадровая ротация является второй по счету. Первая произошла тогда, когда обновили президиум и региональный политсовет. Получить комментарий вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина, занимающего пост первого замсекретаря областного политсовета ЕР, не удалось. Его телефон не отвечает