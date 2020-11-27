Соратники Лоту Гули выяснили, кто заказал его убийство

За убийством Лоту Гули стояли другие криминальные авторитеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Заказчиками убийства вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) является другой законник Рафик Эйвазов (Массалинский), а также семья Ровшана Джаниева (Ленкоранского), убитого в 2016 году, предположительно, по заказу Гули. Таким мнением в разговоре с журналистами поделились источники, близкие к окружению Салифова.

«В окружении „вора в законе“ Надира Салифова считают его убийство раскрытым. Организатором называют „законника“ Рафика Эйвазова. В финансировании операции принимали участие родственники Ровшана Джаниева», — сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники в окружении Лоту Гули.

По словам приближенных Салифова, киллер Хаган Зейналов долго входил в окружение Гули. В частности, он выступил посредником между азербайджанскими бизнесменами и криминальным авторитетом, который за весомую долю разрешил их спор. Кроме того, он неоднократно переводил Салифову деньги в размере от десятков до сотен тысяч долларов.

Окружение Гули считает, что Зейналов изначально являлся приближенным Рафика Эйвазова, с которым у Салифова были давние разногласия. Их конфликт в итоге закончился тем, что в 2017 году в Турции люди Гули отрезали Зейналову ухо и тот поклялся отомстить.

За финансированием всей операции по продвижению Зейналова в окружение Гули, по мнению соратников вора в законе, стоит семья убитого в 2016 году в Турции другого законника Ленкоранского. Считается, что к его убийству был причастен в том числе и Салифов.

Надир Салифов был застрелен в Анталии 20 августа этого года, сообщает «Федеральное агентство новостей» . Убийца криминального авторитета Хаган Зейналов выпустил по нему несколько пуль и попытался скрыться, но позже был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья-Денизли.