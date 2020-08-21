Гули отомстили через чеытре года Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Турции задержали еще одного человека за участие в убийстве 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули. Об этом сообщает издание «Москва-Баку.RU».

«В турецком городе Денизли задержан 26-летний Амир Гамиджи. Он ждал киллера возле гостиницы в машине, и после убийства пытался увезти из Анталии», — сообщает издание.

Стало известно, что когда 26-летний киллер Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский вошел в номер Гули, тот разговаривал по телефону со своим должником, который вовремя не заплатил дань — поставщик овощей на московский рынок «Фуд-Сити» не перечислил пять миллионов рублей. Гули попрощался с бизнесменом, дал ему срок до завтра, а в случае дальнейшей задержки пообещал «порвать» торговца прямо в его павильоне. Хан дал Гули договорить и после этого стал стрелять.

Ранее URA.RU сообщало, что Гули был застрелен в Анталии в пятизвездочном отеле Alva donna exclusive hotel spa. Считается, что заказали убийство люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Хан заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули. Перед убийством Хан снял на видео в коридоре отеля Гули и себя для отчета заказчикам убийства.

Надир Салифов отсидел 22 года и осенью 2017 года уехал в Турцию. Находясь за решеткой, он сумел дистанционно через своих подручных на свободе подчинить себе большое количество овощных рынков России. В колонии он стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, которые ранее подчинялись Ровшану Ленкоранскому.

Гули успели привезти в больницу, он умер в реанимации Фото: moscow-baku.ru

Киллер Хан Ахмедлинский после задержания Фото: moscow-baku.ru