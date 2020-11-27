От Ивана Урганта Гном Гномыч ушел с подарками Фото: Instagram Евгения Плющенко

Саша Плющенко, больше известный, как Гном Гномыч, побил своих родителей — продюсера Яну Рудковскую и фигуриста Евгения Плющенко — на шоу «Вечерний Ургант». В студии ребенок чувствовал себя не очень комфортно, хотя взрослые уверяли, что мальчик сам решил прийти к ивану Урганту, проигнорировав приглашение Максима Галкина.

Поводом для прихода звезной семьи к Урганту стало пополнение в семействе: два месяца назад у евгения Плющенко и Яны Рудковской появился еще один сын Арсений. «Ты рад, что появился кто-то еще в этой семье, кто может сниматься в тик-токах?» — первым делом поинтересовался Ургант у Саши. Саша согласился с ведущим и рассказал, что для младшего брата не пожалеет игрушек.

Ургант предложил семейству поиграть в «Угадалки». Взрослые должны были угадать, что говорят малыши, а в случае проигрыша, разрешил Гном Гномычу наказывать родителей надувным оружием. К слову, Рудковская и Плющенко смогли отгадать только одно слово из шести и их сын вдоволь оторвался на родителях. В качестве приза мальчик выбрал себе надувной автомат, а для младшего брата прихватил гитару. «Это самые дешевые подарки в жизни Саши», — не удержался от шутки Ургант.

Ранее неизвестная женщина писала угрозы и проклятия Гном Гномычу в социальных сетях. Мальчик попросил у президента РФ Владимира Путина принять закон, запрещающий СМИ писать о детях без разрешения их родителей. Это случилось после того, как появился материал о том, что у сына Плющенко и Рудковской якобы может быть психическое расстройство. Как заявила Рудковская, журналисты издания даже не обратились к ней за подтверждением.