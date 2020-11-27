В регионах России идет подготовка к вакцинации от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые партии вакцин от коронавируса регионы ожидают получить уже в этом или начале следующего года. В большинстве случаев их получат люди из групп риска — медики, педагоги, соцработники. Об этом журналистам рассказали представители областных властей.

Так, в Пермском крае старт вакцинации запланирован на начало 2021 года, хотя первая партия препарата из 2290 доз в регион должна поступить до конца декабря. В первую очередь, по словам замглавы краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергея Никифорова, прививки хотят поставить тем, кто контактирует с большим количеством людей — медработникам, педагогам, работникам социальной сферы.

Власти Башкирии, в свою очередь, рассчитывают получить в ближайшее время около тысячи доз. «Первыми также будут привиты медики, соцработники, полицейские, <…>, а массовую вакцинацию власти планируют начать в марте следующего года», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника. В Оренбургской области, Приморском крае и в Крыму массовую вакцинацию намерены начать в 2021 году. В Удмуртии тем временем полным ходом идет закупка оборудования для хранения и перевозки вакцин. В Татарстане готовы приступить к работе сразу после получения первой партии, которую распределят среди врачей.

В министерстве здравоохранения Саратовской области ожидают поставку двух тысяч доз уже в ближайшие дни. Сначала привьют медиков, затем препарат направят в ковидные госпитали, а уже после — всем остальным. «У нас уже очередь около 2 тыс. человек, в порядке очереди будем вакцинировать всех желающих», — сказал изданию советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

Готовы к началу вакцинации также власти Магаданской, Ульяновской и Сахалинской областей. Что касается Москвы, там уже подготовлено 300 пунктов, где будут делать прививки. Запись будет осуществляться в электронном виде.