Россиянам придется ждать 25 лет для изменения пенсионной системы

Переход на накопительную пенсионную систему продлится до 25 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

России понадобится около 25 лет, чтобы перейти на накопительную пенсионную систему. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экономист Константин Юрченко.

«Необходимо, конечно, переходить к накопительной пенсионной системе. Это требует лет 20. Может быть 25. Ну вот начали переходить, потом взяли и сами себе отрезали этот путь», — объяснил собеседник агентства.

По словам экономиста, если в стране проводится серьезная экономическая реформа, в том числе пенсионная, она должны быть обязательно завершена. В противном случаев ее придется начинать с самого начала. «Путь может быть пройден либо до конца, либо не пройден ни на сколько. У нас были возможности и время, которые бы позволили в настоящие дни жить при довольно полноценной накопительной пенсионной системе. Время было упущено», — рассуждает Юрченко.

Ранее Госдума РФ приняла закон о «новой» заморозке накопительной пенсии до 2023 года, пишет «Царьград». Отчисления работающих россиян 6% от своих зарплат в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам действуют в стране с 2014 года. Согласно постановлению Владимира Путина, с 2022 года накопительная пенсия будет заморожена. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал существующую пенсионную систему «людоедской» и «банкротом», передает «Национальная служба новостей».