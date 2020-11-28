Финансовый консультант назвал два способа заработать в кризис

Алена Никитина рекомендует хранить сбережения в долларах Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Существует два способа, как сохранить и приумножить свои сбережения: хранить часть средств в долларах и открыть мультивалютный счет. Какую из стратегий выбрать, зависит от объема сбережений, поделилась в разговоре с URA.RU финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

«Если у человека есть свободные сбережения, то часть обязательно нужно хранить в долларах», — назвала Никитина первый способ. Второй вариант доступен для людей, чьи накопления, не считая недвижимости, превышают один млн долларов. В этом случае есть смысл в создании мультивалютного портфеля, состоящего из рубля, евро, доллара и Bitcoin. По мнению финансового консультанта, россиянам у которых есть минимальные сбережения только на самое необходимое достаточно хранить их в рублях. Валюту других стран стоит закупать в случае переезда, отметила эксперт.

По ее словам, доллар более стабилен по сравнению с российской валютой, поскольку на него ориентированы все экономики мира. Она подчеркнула, что сейчас российские власти заинтересованы, чтобы доллар не стоил дорого и за счет вливания денег в экономику, самостоятельно покупая и продавая валюту могут регулировать курс. Если это делать перестанут, то доллар подорожает до 80 рублей за единицу, заключила Никитина.

На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке в 75,85 рубля (+0,13). Евро подорожал до 90,73 рубля (+0,49).

По мнению экономиста и финансового аналитика Виталия Калугина, в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей. В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что доллар ждет девальвация. Это неизбежно ввиду экономического и политического кризиса, огромного госдолга, передает агентство Nation News.