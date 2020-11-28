Сотрудница свердловского правительства обратилась с жалобой в администрацию президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главный специалист секретариата губернатора Свердловской области Юлия Шклярик пожаловалась на коллапс в региональной системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Четвертый день ее семье приходится «бороться за жизнь». Женщина говорит, что готова потерять работу, но молчать больше не будет. Она уже отправила письмо в администрацию президента и намерена подавать иск в адрес свердловского Минздрава.

«Во вторник мне отказали в помощи в стоматологии — зуб мудрости воспалился. Температура, отек гортани. На горячей линии Министерства здравоохранения региона ответ был таков: „Для чего вы нам звоните? Вызывайте скорую“», — цитирует портал Е1 Шклярик.

Когда приехал ее муж, они отправились во вторую областную поликлинику. По пути в машине женщина успела дважды потерять сознание, а у ее супруга за рулем случился сердечный приступ. В медучреждении женщине оказали помощь только когда ей стало совсем плохо и она упала.

Утром следующего дня случился резкий скачек температуры, вызвали скорую. Юлия требовала отправить ее на анализы и КТ, но доктор ответил, что для этого показаний нет. В ночь с пятницы на субботу ее увезли «с очередным приступом удушья и рвотой в 14-ю городскую больницу». КТ показало двустороннюю пневмонию с поражением легких 13%, вирусную пневмонию и коронавирус.

«Сделали все анализы и сказали, что мест на госпитализацию свободных нет. <…>. Врачи сказали либо ждать, когда кто-то умрет в больнице и освободится место, либо ехать спокойно домой и поспать», — говорит женщина, добавив, что за пять часов, проведенных в клинике, там скончались пять человек.

На следующей день скорая помощь понадобилась семилетней дочери. Причина — температура 39 и одышка. Врачи прибыли через три часа и увезли ребенка с мужем в 11-ю городскую больницу. Оттуда супруга попросили уехать как «контактного по ковид первой очереди». Тот написал отказ и вызвал такси, где у него случился второй сердечный приступ. Утром мужчине стала хуже, посинели конечности. Он попал в реанимацию, где ему диагностировали 85% изношенности сердца.

«В нашем городе [Екатеринбурге] не оказывается квалифицированная медицинская помощь и оставляют людей умирать. Молчать и скрывать беспредел больше нет ни сил, ни желания», — заявила Шклярик. Она уже обратилась в администрацию президента и намерена судиться со свердловским Минздравом. В региональном штабе по коронавирусу журналистам сказали, что в области существует резерв на 1,5 тысячи коек.