Пульмонолог рассказала, когда коронавирус нельзя лечить дома

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация, считает пульмонолог Анна Власова. Она отметила. что больные вирусной инфекцией обязательно должны следить за состоянием легких.
И при бессимптомном течении коронавируса может произойти двустороннее поражение легких, а это заболевание в свою очередь приведет к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, рассказала пульмонолог в интервью «Вечерней Москве». «Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — отметила Власова.
По словам врача, наиболее опасны шестые-восьмые сутки после заболевания, так как может произойти цитокиновый шторм. «Это период, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — подчеркнула врач.
Пульманолог призвала переболевших коронавирусом проводить дополнительные обследования легких. «Вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет», — рассказала Власова.
Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на все органы и системы в человеческого организме, пишет Nation News. Как рассказал главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, прогнозирование, в какой форме будет протекать заболевание у пациента, зависит от его иммунного статуса, возраста и сопутствующих болезней. Между тем заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова отметила, что при лечении коронавируса дома необходимо соблюдать питьевой режим и помогать крови насыщаться кислородом.
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