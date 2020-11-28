28 ноября 2020

Пульмонолог рассказала, когда коронавирус нельзя лечить дома

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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, рак, кт, компьютерная томография
При коронавирусе важно не пропустить двустороннее поражение легких Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация, считает пульмонолог Анна Власова. Она отметила. что больные вирусной инфекцией обязательно должны следить за состоянием легких.

И при бессимптомном течении коронавируса может произойти двустороннее поражение легких, а это заболевание в свою очередь приведет к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, рассказала пульмонолог в интервью «Вечерней Москве». «Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — отметила Власова.

По словам врача, наиболее опасны шестые-восьмые сутки после заболевания, так как может произойти цитокиновый шторм. «Это период, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — подчеркнула врач.

Пульманолог призвала переболевших коронавирусом проводить дополнительные обследования легких. «Вовремя проведенная диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет», — рассказала Власова.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на все органы и системы в человеческого организме, пишет Nation News. Как рассказал главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, прогнозирование, в какой форме будет протекать заболевание у пациента, зависит от его иммунного статуса, возраста и сопутствующих болезней. Между тем заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова отметила, что при лечении коронавируса дома необходимо соблюдать питьевой режим и помогать крови насыщаться кислородом.

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