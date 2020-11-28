Мясников предупредил о привычке, резко подрывающей здоровье

Привычка ковыряться в ушах опасна и может вызвать образование серной пробки, шум в ушах и головные боли. Об этом рассказал врач и телеведущий доктор Александр Мясников.
«Не ковыряйте в ушах. Ничем», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1». Мясников подчеркнул, что сера в ушах может утрамбоваться и образовать серную пробку. Из-за этого может появиться шум в ушах и боль. Чтобы решить проблему, придется обратиться к врачу.
Мясников рассказал, что барабанная перепонка в ухе очень тонка и ее легко порвать. Ушная сера защищает орган слуха, добавил он.
Ранее Мясников рассказал, что наушники могут повредить слух. Врач уверен, что для сохранения здоровья ушей нужно ослабить нагрузку на барабанную перепонку, передает агентство Nation News. Мясников также предупредил россиян, что правильное питание может снизить риск развития рака.
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