В России выявлено свыше 450 смертей от коронавируса за сутки

Выздоровели с начала пандемии в стране 1 761 457 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 29 ноября коронавирус в России обнаружен у 26 683 человек, 459 заболевших умерли. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России выявлены 2 269 316 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 1 761 457 человек.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 в Москве — там обнаружено 6798 заболевших. Санкт-Петербург остается на втором месте по количеству новых случаев инфицирования. Там за сутки коронавирус выявлен у 3701 человек. В Московской области на 29 ноября обнаружено 1069 заболевших COVID-19.

Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружен 381 новый заболевший. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 217 человек. В ЯНАО выявлено 198 случаев заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 161. В Пермском крае и Челябинской области 299 и 272 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 106 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 27 100 заболевших коронавирусом. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко высказал мнение, что не нужно вакцинировать от коронавируса все население России, передает RNS . Привить необходимо только людей, находящихся в группе риска, уверен он.