В РФ предложили отменить учебный год в школах из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, класс, стулья, школьный класс, парта, школа, пустой класс, парты
Алексей Венедиктов считает, что учебный год в школах можно отменить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021. Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе.

«Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что сделал бы это на месте президента России.

При этом Венедиктов добавил, что родители детей должны ходить на работу, поэтому школы и детские сады закрывать нельзя. По его словам, это одна из причин, по которой тотальный карантин в России еще не ввели.

Ранее сообщалось, что введение массовых ограничений в РФ может обернуться проблемами для экономики и социальной жизни страны, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ вводятся разнонаправленные ограничительные меры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...