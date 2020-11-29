В РФ предложили отменить учебный год в школах из-за пандемии

Алексей Венедиктов считает, что учебный год в школах можно отменить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021. Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе.

«Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что сделал бы это на месте президента России.

При этом Венедиктов добавил, что родители детей должны ходить на работу, поэтому школы и детские сады закрывать нельзя. По его словам, это одна из причин, по которой тотальный карантин в России еще не ввели.

Ранее сообщалось, что введение массовых ограничений в РФ может обернуться проблемами для экономики и социальной жизни страны, передает « Царьград ». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ вводятся разнонаправленные ограничительные меры.