Родители считают дистант ограничением прав учащихся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Родители одного из крупнейших городов Пермского края Березники записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они возражают против законопроекта о дистанционном обучении.

«Мы и наши дети имеет право выбора где и каким образом получать свое основное образование», — заявила группа родительниц на видео, выложенном в местной группе «Микрорайон Усольский (Березники)» во «ВКонтакте». Женщины считают, что дистанционное обучение нарушает права их детей и приводят в пример школы в соседних городах, где, по их словам, дети учатся очно.

В министерстве образования региона не смогли дать оперативный комментарий. Однако пообещали сделать это чуть позднее.

Учащиеся средних и старших классов, как сообщалось ранее, сейчас занимаются дистанционно. При этом пермская мама шестерых детей Мария Пантелеева раскритиковала такой формат обучения. Женщина рассказала, что семья живет в съемной квартире и у родителей нет материальной возможности организовать полноценное обучение детей в удаленном формате.