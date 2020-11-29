Тюменцев пытались оштрафовать за помощь родителям в пандемию

В ряде случаев протоколы за нарушение режима повышенной готовности составляют и на тех, кто ничего не нарушает Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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В Тюменской области за время пандемии к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ пытались привлечь невиновных граждан. В частности тех, кто помогал родственникам. Такие данные размещены в ГАС «Правосудие». В 1,5% случаев суды принимали решение не назначать наказание тем, на кого составляли протоколы.

«С апреля в Тюменской области было рассмотрено 4 689 дел по статье 20.6.1 КоАП РФ. По 69 из них были вынесены постановления о прекращении производства», — такие данные приводятся в базе Государственной автоматизированной системе «Правосудие».

Одной из причин того, что штрафы не назначали, было отсутствие состава преступления. То есть полицейские составляли протоколы, но суды приходили к выводу, что люди не виноваты.

К примеру, жительница одного из сел направлялась к своей сестре за продуктами — ей нечего было есть, и не было денег, чтобы сходить в магазин. За то, что она покинула свой дом, на нее составили протокол. Сотрудник полиции не посчитал, что у женщины была острая необходимость покинуть свое жилье. Суд же встал на сторону тюменки и наказывать ее не стал.

Пытались оштрафовать и тех, кто сам должен помогать властям бороться с нарушениями. Так, гражданин У. собирался стать добровольцем и патрулировать улицы, чтобы выявлять тех, кто нарушает режим. Когда он шел на инструктаж, на него составили протокол. В суде дело прекратили.

Также правоохранители составляли протоколы на граждан, следовавших в (из) больницы и едущих к своим пожилым родным, чтобы помочь им пережить карантин. Начиная с сентября суды также отменяли протоколы, составленные по статье 20.6.1, но подробную информацию об этих делах публиковать прекратили.