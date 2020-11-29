29 ноября 2020

Кремль объединит «Справедливую Россию» с малыми партиями. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, миронов сергей
Обсуждается присоединение к ней «Родины», «За правду», «Патриотов России» и Партии пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К выборам в Госдуму администрация президента инициирует объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к правительству.

К СР могут присоединить «Родину», «За правду», «Патриотов России» и Партию пенсионеров. «Объединительный съезд может пройти до конца декабря. (…). Цель объединения — «утилизировать небольшие партийные проекты», — пишут «Ведомости». Представители партии «За правду» сообщили изданию, что им неизвестно о планах правительства. Председатель президиума «Родины» Марина Костычева заявила, что партия не собирается объединяться.

В октябре URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что четыре партии — «Справедливая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров» и «За правду» — готовы объединиться к выборам в Госдуму РФ 2021 года, чтобы вместе пройти в парламент. Лидер СР Сергей Миронов подтвердил, что лично вел об этом переговоры с коллегами. Недавно политологи также заявили, что объединение с малыми партиями станет для справедливороссом единственным шансом для попадания в новый созыв ГД.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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