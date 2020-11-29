29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Свердловский VIP-доброволец испытал вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Чиновник почувствовал себя хуже после укола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Спустя несколько часов после первой прививки вакцины «Спутник-V» человек чувствует сильную слабость и сонливость. Об этом URA.RU рассказал статусный свердловский политик, который получил возможность сделать инъекцию нового препарата.

«Перед уколом первым, „синим“ компонентом (вакцина ставится в два приема — ред.) у меня днем проверяли самочувствие, все было отлично. Спустя несколько часов после укола резко почувствовал слабость, захотелось спать — по ощущениям, мог задремать прямо в кресле в рабочем кабинете», — признался политик. К вечеру появились другие негативные симптомы.

По словам чиновника, к вечеру он чувствовал головную боль, ныли мышцы, температура повысилась сначала до 37,5 градусов, ночью была выше 38,5. К утру температура прошла, при этом остальные симптомы он чувствовал еще три дня.

URA.RU сообщало, что прививку от коронавируса уже поставили замгубернатора Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов и некоторые другие чиновники и депутаты регионального Заксобрания. Вакцина «Спутник V» поставляется в двух флаконах, сначала пациенту ставят прививку из синей емкости, спустя три недели — из красной. В августе глава Минздрава сообщал, что в гражданский оборот лекарство поступит 1 января 2021 года. Производить вакцину планировалось, в том числе, на заводе «Медсинтез», принадлежащем семье депутата Госдумы Александра Петрова, но предприятие сейчас не имеет необходимого оборудования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...