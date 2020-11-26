Свердловские политики начали прививаться от коронавируса

Вакцину от COVID-19 ставят только самые решительные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты свердловского заксобрания начали прививаться от коронавируса. Как сообщил URA.RU источник в парламенте, самые отчаянные из них последовали примеру замгубернатора Павла Крекова и министра здравоохранения Андрея Карлова, вколов себе вакцину «Спутник-V».

Однако в заксобрании, которое получило доступ к вакцине, на такой шаг решились далеко не все. Большинство депутатов предпочло альтернативные способы защититься от последствий заболевания. «Некоторые народные избранники привились от пневмококковой инфекции, чтобы избежать воспаления легких в случае заражения COVID-19», — рассказал собеседник. По данным медиков, одним из наиболее тяжелых осложнений коронавируса является пневмония, если в ослабленные легкие проникает инфекция.

Как писало URA.RU, коронавирус был диагностирован у одного из руководящих сотрудников аппарата заксобрания. Из-за этого целый ряд служащих парламента был переведен спикером Людмилой Бабушкиной на удаленный режим работы.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что в общей сложности до конца 2021 года в регион будет доставлено 3 700 доз вакцины «Спутник-V». Ее уже испытывают на добровольцах.