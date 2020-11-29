Новый начальник пермского ГУ МВД собирает подчиненных на встречу

Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов во вторник, 1 декабря проведет первое совещание с подчиненными. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому главку.
«Встреча с новым начальником главка Щегловым состоится во вторник, 1 декабря в 12.00 и пройдет в формате видеоконференцсвязи», — отметил источник, затруднившись уточнить, о чем пойдет речь на встрече. Инсайдер предположил, что цель совещания — знакомство Щеглова с личным составом краевого ГУ МВД.
Ранее стало известно, что прежний начальник краевого главка Михаил Давыдов покинет должность в связи с переходом на работу в Москву. Как ожидается, он возглавит одно из управлений МВД РФ. Вслед за ним в Москву может перейти и его заместитель Олег Худолеев.
Щеглов до этого возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. К своим обязанностям, по данным источника URA.RU, он приступит на этой неделе. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию не комментируют.
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