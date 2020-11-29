Врачи предупредили о неожиданном последствии коронавируса

Россияне, перенесшие коронавирус, стали чаще жаловаться на ухудшение памяти и потерю концентрации внимания. Неврологи объяснили СМИ причины появления таких симптомов.
«Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — рассказал РБК завотделением неврологии ЦКБ №1 РЖД Евгений Середкин. Из других часто появляющихся симптомов он отметил боли задней наружной поверхности ног, которые невозможно снять.
Примечательно, что жалоб на снижение когнитивных функций весной еще не было. Они стали появляться в большом количестве осенью 2020 года. Врачи связывают это с психосоматикой — переболевшие коронавирусом испытывают страх и находятся в стрессе. Кроме того, инфекция оказывает на людей нейротоксическое действие, что тоже ведет к неприятным последствиям.
В России прирост зараженных уже несколько суток держится на уровне более 26 тысяч человек. Окончание эпидемии ожидается только в 2021 году, пишет «Национальная служба новостей». Однако эксперты уже прогнозируют появление нового опасного вируса, сообщило агентство Nation news.
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