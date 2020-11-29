Мэр Перми уволился и тут же нашел себе новую работу

Мэр Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы города. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Планируется, что уже 1 декабря бывший градоначальник трудоустроится в правительство края.
«Самойлов написал заявление», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Другой собеседник агентства подтвердил данную информацию и пояснил, что уже «завтра» (1 декабря) Самойлов перейдет на работу вице-премьера в правительство Пермского края.
В пресс-службе мэрии Перми на звонки корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. Ожидается, что 1 декабря на внеочередном заседании Пермской гордумы также будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Алексея Демкина и Сергея Богуславского.
URA.RU рассказывало, что Демкин уже стал первым заместителем мэра Перми и должен стать исполняющим обязанности главы города после отставки Самойлова. Богуславский должен стать вице-мэром Перми. Самойлов же перейдет на работу в правительство края, где займет должность вице-премьера.
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