29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В ЯНАО возобновились смерти пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии на Ямале умерли 257 пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Смерти пациентов в ЯНАО возобновились после паузы, наступившей 29 ноября. Накануне впервые за 19 дней не было зафиксировано ни одного летального исхода среди ямальцев.

За сутки умерли трое мужчин: 67-летний житель Нового Уренгоя и два пациента из Надыма в возрасте 59 и 76 лет, говорится в свежей сводке окружного оперштаба. Подробности о течении болезни власти не сообщают. Всего с начала пандемии на Ямале скончались 257 пациентов. С начала прошлой недели зафиксировано 23 летальных исхода.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 194 жителя округа. Крупные вспышки пришлись на Тазовский район, где известно о 18 новых случаях, а также Приуральский, Ямальский и Красноселькупский районы, где зафиксировали по 15 случаев. В Ноябрьске заболел 21 человек, в Новом Уренгое — 13, в Салехарде — 11. Всего в ЯНАО подтверждено 26 343 случая коронавируса, вылечились 17 654 пациента.

Аномальный рост смертей в ЯНАО продолжается больше месяца — он начался 20 октября. С того момента в округе умер 151 пациент. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 47,7 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. По решению окружного правительства, ограничения будут действовать до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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