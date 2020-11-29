Свердловский губернатор вмешался в конфликт министра и главврача

Куйвашев не подписывает новый контракт Олегу Аверьянову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный врач Свердловской областной детской больницы № 1 Олег Аверьянов продолжит работу, несмотря на конфликт с главой регионального Минздрава Андреем Карловым. Он будет работать в статусе исполняющего обязанности руководителя, при этом губернатор Евгений Куйвашев не планирует на этой неделе продлять ему контракт или назначать на пост другого специалиста, знает собеседник URA.RU в окружении свердловского губернатора.

«Аверьянов продолжит работу в статусе и. о., срок не определен. В процессе станет понятно, насколько глава [министерства Андрей Карлов] рассматривает дальнейшее сотрудничество. Учитывая, что в прошлом они дружили, происходящее стоит рассматривать как результат конфликта. Сомнений в профессиональных компетенциях главы ОДКБ ни у кого нет», — рассуждает собеседник агентства.

Продление контракта или назначение нового главврача обычно сопровождает встреча руководителя больницы и губернатора. В графике Евгения Куйвашева на неделю встреч с медиками или главой минздрава региона Андреем Карловым нет. Контракт Аверьянова истекает на этой неделе.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов ранее отказался комментировать информацию о смене главы ОДКБ. «Со всеми, без исключения, главными врачами решение о дальнейшем сотрудничестве принимается в день окончания контракта», — заявил Карлов URA.RU.

Ранее Аверьянов сообщил подчиненным о том, что ему могут не продлить контракт. Обращение с просьбой сохранить главврача подписали более 500 врачей ОДКБ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил контракт заместителю министра здравоохранения Ирене Базите. В 2016 году он, напротив, не подписал контракт с главврачом онкодиспансера Вячеславом Шаманским. Несмотря на это, глава ведомства проработал в статусе исполняющего обязанности главы структуры еще два года.