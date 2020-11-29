Дело Александра Носкова может пойти не по плану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деле бывшего главы Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Александра Носкова новые факты. На исход разбирательства по обвинению его в коррупции может повлиять решение Арбитражного апелляционного суда в Челябинске. Информацию об этом URA.RU сообщил инсайдер.

«Суд признал, что администрация Кетовского района должна компании „Мультипласт“ за работы, связанные со строительством водопровода, 68,5 млн рублей. При этом Носкова судят за то, что он [будучи главой района] якобы необоснованно выплатил „Мультипласту“ 15 млн рублей. Как, интересно, эту информацию воспримет суд?» — отмечает инсайдер.

В картотеке арбитражных дел указано, что суд в Кургане обязал чиновников выплатить 4,2 млн рублей «Мультипласту». Юристы организации подали апелляцию. В итоге бюджет района должен выплатить подрядчику 68,5 млн рублей.

«Мы приобщили эти документы к материалам дела. Думаю, суд им даст надлежащую оценку», — уточнил в разговоре с URA.RU адвокат Носкова Владимир Менщиков. По его словам, следствие, основываясь на контракте, посчитало объем выполненных и невыполненных работ. Разница в 15 млн рублей была предъявлена экс-главе как ущерб бюджету. «После этого судебного решения выясняется, что „Мультипласт“ выполнил работы гораздо большего объема», — добавил адвокат.

Носков был задержан в сентябре 2019 года после обысков, которые силовики провели в районной администрации. Дело передано в суд. Руководство компании «Мультипласт» фигурирует и в деле о хищении федеральных денег, а также в деле вывшего первого замгубернатора Сергей Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями.