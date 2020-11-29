Полицейским депутат Марсель Хазиев почему-то представился адвокатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Ночному клуб Gatsby, который нарушил коронавирусный запрет губернатора Алексея Текслера на проведение вечеринок, грозит приостановка деятельности. Об этом сообщила URA.RU в ходе брифинга 30 ноября первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Депутату Центрального райсовета Марселю Хазиеву, с которым связывают заведение, грозит штраф.

«До конца недели органы МВД должны направить в суд материалы проверки. Закон предусматривает в таких случаях санкции от штрафа до приостановки деятельности заведения. Надеюсь, что будет принято максимально строгое решение», — пояснила URA.RU Ирина Гехт.

Что касается самого Хазиева, то его действия должны оценить правоохранительные органы. «Судя по видео, он был без маски. Нарушение масочного режима предполагает штраф», — добавила Гехт.

Сам Хазиев в разговоре с URA.RU опроверг, что должен был 30 ноября прийти в полицию и получить протокол об административном нарушении. «Я не получал никаких повесток. Каждый человек имеет право на частную жизнь, я просто приходил на день рождения. Сейчас работаю на выезде, помогаем жителям решать вопросы с ЖКХ», — заявил URA.RU сам Хазиев. До этого он заявил агентству, что на вечеринку пришел по приглашению друзей и думал, что они «сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска».

Скандальный праздник в только что открытом клубе в центре Челябинска, организатором которого называют Хазиева, прошел в ночь на 28 ноября. В заведение пропускали гостей, называвших специальный код, но в самый разгар веселья там появился наряд полиции. На снятом очевидцами видео Хазиев препятствует полицейским оформлять бумаги, представляясь «адвокатом физлица» — при этом адвокатской лицензии он не имеет.