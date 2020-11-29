29 ноября 2020
28 ноября 2020

Отпуск спикера думы Екатеринбурга стал важным знаком для элит

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, володин игорь, одноразовая маска
Игорь Володин ушел в отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин ушел в отпуск накануне обсуждения параметров бюджета 2021 года. Инсайдеры в мэрии считают, что это гарантирует принятие депутатами бюджета без лишних конфликтов.

«В гордуме на этой неделе проходят согласительные комиссии по принятию бюджета, к следующему вторнику проект бюджета будет внесен в гордуму. Предполагается, что уход Володина в отпуск означает, что гордума выполняет указание полпреда губернатору о бесконфликтном проведении бюджетного процесса в коронавирусный год», — объяснил собеседник агентства.

Ожидается, что Игорь Володин вернется на рабочее место уже в следующий понедельник и примет участие в итоговом согласовании бюджета. Получить комментарии от спикера гордумы не удалось — его телефон недоступен для звонков.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился сократить расходы горадминистрации на пиар в 2021-м и последующих годах на 150 миллионов рублей, чтобы выйти из конфликта с депутатами гордумы и показать губернатору Евгению Куйвашеву договороспособность. В противном случае, власти снова столкнулись бы с проблемами при принятии бюджета на 2021 год. При это конфликт между мэрией и гордумой считается одной из причин возможной отставки главы города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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