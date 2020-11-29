За день до визита Путина в Тобольск стянули десятки нарядов ГИБДД

В начале декабря в Тобольск может приехать президент России Владимир Путин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

За день до предполагаемого визита в Тобольск президента России Владимира Путина туда стянули десятки нарядов ГИБДД из других городов. Об этом местные жители сообщают в соцсетях. По информации источников агентства, Путин не собирается заезжать в сам Тобольск, ограничившись посещением только промышленных объектов «Сибура».

«Тюмень, похоже, осталась без машин ГИБДД. Тобольск — безопасный. В ожидании», — написал анонимный автор в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте», приложив несколько подтверждающих фотографий.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, президент Путин не планирует заезжать в сам Тобольск. «Насколько мне известно, никакую программу пребывания для него в местной администрации не готовят. Скорее всего, сотрудников ГИБДД в город пригнали на всякий случай, если глава государства решит выехать в Тобольск, чтобы осмотреть его. Но такие визиты, как правило, расписаны по минутам. Поэтому вряд ли», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В областном управлении ГИБДД комментировать публикацию не стали, сославшись на региональное управление МВД. Туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что визит президента России Владимира Путина в Тюменскую область может состояться в начале декабря. В последних числа ноября в городе были замечены боевые вертолеты и другая военная техника.

Построение личного состава. Фото сделано, предположительно, в районе Тобольска «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»

В Тобольск перед визитом Путина прибыли десятки нарядов ДПС «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»