Накануне визита Путина в Тобольск прилетели военные вертолеты. Видео

Боевые вертолеты были замечены над тобольским аэропортом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Над тобольским аэропортом были замечены боевые вертолеты. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что в город прибыла и другая военная техника. Ее появление в Тобольске связывают с визитом президента России Владимира Путина.

«В аэропорту Тобольска замечен военный вертолет, а также прочая военная техника. Приезд верховного главнокомандующего Владимира Путина в Тобольск ожидают с воскресенья на среду. Точная дата не сообщается. Как утверждает наш источник: «Подготовка к приезду идет полным ходом! Правоохранительные органы работают над безопасностью», — указывает автор публикации.

На кадрах видеозаписи, предположительно, запечатлены военные вертолеты Ми-24 «Крокодил» с боевой нагрузкой (возможно, Ми-35, который имеет идентичный силуэт). В Министерство обороны РФ направлен письменный запрос. В городской администрации Тобольска от комментариев воздержались.

URA.RU писало, что в начале декабря президент Путин может приехать в Тобольск. Его визит туда откладывался несколько раз. Впервые он был анонсирован заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым еще в июле.