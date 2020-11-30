Свердловчане в кризис ищут возможность переехать в США

Жители Свердловской области в 2020 году, несмотря на коронавирусный кризис, интересуются покупкой недвижимости в США. Об этом URA.RU сообщили представители брокера зарубежной недвижимости Tranio после анализа статистики заявок.
«В Ставрополье, Свердловской области и Хабаровском крае потенциальных покупателей зарубежной недвижимости интересует США, хотя средние бюджеты недостаточны для покупки дорогой американской недвижимости», — говорится в сообщении. По данным компании, за первые 9 месяцев 2020 года россияне оставили на 11% больше заявок на покупку недвижимости за границей, чем в 2018-м, когда в стране наблюдался самый высокий показатель трансграничных переводов на операции с недвижимостью за рубежом. «Россияне хотят защитить свои сбережения. А также получить возможность пересекать границы в условиях карантина в странах, которые предлагают вид на жительство за покупку недвижимости», — говорит аналитик компании Саглара Оконова.
В предыдущие годы клиенты из Москвы и Московской области оставляли более половины всех заявок из России, но в 2020 году их доля упала до 48%. Снизился спрос на зарубежную недвижимость также в в Челябинской и Ростовской областях.
Компания Tranio является крупнейшим международным брокером недвижимости с каталогами зарубежными объектами. Фирма оказывает помощь в покупке и аренде недвижимости за рубежом. В 2015 году компания вышла на европейский рынок и предлагает клиентам более 110 тысяч объектов от 500 компаний со всего мира.
Подписывайтесь на URA.RU в