Политолог: в Приднестровье могут оказаться румынские войска

Угрозы вооруженного конфликта в Приднестровье нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Молдавии Майя Санду показывает готовность присоединиться к Евросоюзу. Об этом свидетельствует ее желание вывести из Приднестровья российские войска. Более того, при возможном объединении Молдавии и Румынии в регионе могут оказаться румынские военные. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

«Со стороны президента Молдавии Майи Санду это пробный шар: хочется понимать, согласится ли Россия на такие условия. Напрямую сказать о выводе войск — значит, вступить в прямое противостояние. На это пока никто не пойдет, ведь власть нового президента еще слаба, но при этом хочется поддерживать отношения и с Россией, и с Евросоюзом», — сказал он.

Политолог также отметил, что вывод российских войск из Молдавии — попытка ослабить влияние России. Нет гарантии, что объединения Молдовы с Румынией не будет. А в Румынии уже стоят американские ракеты. Все происходящие события, по словам Ярулина, — медленный дрейф Молдовы в состав Румынии, а значит, и в состав Евросоюза. Однако эксперт также отметил, что угрозы вооруженного конфликта пока нет.

«Спровоцировать конфликт — самый крайний вариант, но вероятность этого предсказать нельзя. Молдавия всегда будет рада стать лидером в постсоветском пространстве. Чем меньше страна, тем больше у нее амбиций», — заявил Ярулин.

Между тем, российская сторона уверена, что вывод российских миротворцев из Молдавии подорвет работу над решением проблемы в Приднестровье. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

30 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести военных из Приднестровья. По ее словам, в Приднестровье нет опасности военных действий, сообщает радио Sputnik.