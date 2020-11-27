Захарова раскрыла, чем грозит вывод российских войск из Молдавии

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Вывод миротворцев из Приднестровья подрывает многолетние усилия по стабилизации обстановки в регионе, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель российского МИД Мария Захарова уверена, что вывод российских миротворцев из Молдавии подорвет работу над решением проблемы в Приднестровье. Заявление передает Министерство иностранных дел России.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — цитирует Захарову радио Sputnik. Перед этим избранная президент Молдавии Майя Санду заявляла, что именно выводом российских войск можно решить приднестровский конфликт.

В то же время действующий президент Игорь Додон пообещал России не допустить ухода миротворцев. Они обеспечивают стабильность в Приднестровье уже 25 лет. Однако эксперты считают, что после смены президента Молдавии у россиян нет шансов удержаться в проблемном регионе.

Приднестровская Молдавская Республика появилась как часть СССР в сентябре 1990 года. В 1991 году ПМР и Молдавская ССР обрели независимость. Однако Молдавия не признала республику независимой. Кроме того, в 2006 году в ПМР провели референдум, на котором большая часть граждан проголосовала за присоединение к России. Сейчас в республике примерно в равном количестве проживают молдаване, русские и украинцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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