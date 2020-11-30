Сергей Шнуров заявил, что был поклонником сырков «Б.Ю. Александров» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память о скончавшемся бизнесмене Борисе Александрове. Певец признался, что очень любит глазированные сырки, производством которых занимался предприниматель.

«Я в супермаркете за налик за раз брал упаковок семь. Его все знали и не знали, он нравился почти что всем. Свое берут, увы, года, и не щадит тяжелый рок. Я не забуду никогда ваш глазированный сырок», — написал Шнуров. Музыкант отметил, что сырки от фирмы скончавшегося бизнесмена были ему «утешения вроде».

Шнуров добавил, что хотел выразить Александрову благодарность. По его словам, бизнесмен дарил людям хорошее настроение лучше киноактеров. «Спасибо вам за этот вкус, за те минуты счастья с вами. Палата, вирус, ужас комы, теперь прощание с душой. Мы лично были не знакомы, но я был ваш фанат большой», — заключил Шнуров.

О смерти бизнесмена Бориса Александрова стало известно 30 ноября. Ему было 73 года. Он был болен коронавирусом и тяжело переносил заболевание, передает агентство Nation News.