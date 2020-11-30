Прилепин отреагировал на информацию о слиянии его партии с «СР»

Захар Прилепин не исключил возможности сотрудничества с СР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин опроверг факт переговоров о слиянии со «Справедливой Россией». Об этом политик и писатель заявил 30 ноября во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Ранее информация о поглощении эсерами нескольких малых партий появилась в федеральных СМИ.

«Лично я переговоров с [лидером „СР“ Сергеем] Мироновым не вел. Но мы открыты для контактов со всеми, кто в той или иной степени разделяет наши убеждения. Возможно, такая встреча состоится. Может быть, мы на ней о чем-то договоримся, может — не договоримся. В любом случае, все это будет выглядеть не так, как преподносится сейчас», — отметил Прилепин.

По данным источников «Ведомостей», к выборам в Госдуму 2021 года администрация президента инициирует объединение малых партий под эгидой «Справедливой России». Издание писало, что к «СР» могут присоединить «Родину», «За правду», «Патриотов России» и Партию пенсионеров. Объединительный съезд якобы может пройти до конца декабря. Цель объединения — утилизировать небольшие партийные проекты. В малых партиях эту информацию не подтвердили.