Астрономы предупредили о мощной вспышке на Солнце. Как это отразится на здоровье людей

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Из-за вспышек на солнце многие чувствуют недомогание Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На Солнце произошла мощнейшая вспышка. Она стала самой крупной с 2017 года и вызвала помехи в радиосвязи, сообщают иностранные исследователи.

«Вспышка ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав затемнение коротковолновой радиосвязи над Южной Атлантикой. Радиолюбители и моряки, возможно, заметили странные эффекты распространения на частотах ниже 20 МГц», — сообщает астроном Тони Филипс.

Однако вспышки на солнце влияют и на обычных людей. Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от депрессии и мигрени и испытывающие стресс.

«Крупные солнечные рентгеновские вспышки могут изменить ионосферу Земли, которая блокирует высокочастотные радиопередачи. Солнечные вспышки также связаны с корональными выбросами массы (CME), которые в конечном итоге могут привести к геомагнитным бурям. Некоторые крупные вспышки сопровождаются сильными радиовспышками, которые могут создавать помехи для других радиочастот и создавать проблемы для спутниковой связи и радионавигации», — предупреждают в Центре прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Последняя магнитная буря прошла с 19 по 22 ноября. Магнитосфера при буре была в два раза сильнее, чем обычно.

Магнитные бури могут влиять на энергетические системы, а также незначительно изменять маршруты миграции животных и птиц. Об этом сообщает «Царьград».

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