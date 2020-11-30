В Европе решили ограничить применение вакцины «Спутник V»

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Венгрия будет самостоятельно отвечать за применение «Спутник V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Венгрия может одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом препарат не сможет реализовываться в других государствах Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

«У стран-членов ЕС есть возможность авторизации вакцины в рамках процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена. Но вакцина может применяться только в Венгрии», — цитирует чиновника информационное агентство RNS.

В таком случае Венгрия будет самостоятельно нести ответственность за последствия применения вакцины, сказал представитель Еврокомиссии. Европейское медицинское агентство не будет иметь отношение к процессу. Чиновник отметил, что медицинская организация пока не располагает информацией о безопасности и эффективности «Спутника V», однако производитель препарата уже обратился к ЕМА.

Ранее британские вирусологи заявили, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 95%. При этом вирусолог из Нью-Йорка Александр Иванов отметил, что для доказательства эффективности препарата используют слишком мало испытуемых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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