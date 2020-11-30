30 ноября 2020

Раскрыта особенность грудного вскармливания после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Дети получают антитела к коронавирусу вместе с молоком матери Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При грудном вскармливании антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку. Однако защиты хватает ненадолго, говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Антитела от матери c грудным молоком могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются», — рассказала Пшеничная РИА «Новости». Из-за этого теоретически малыш может быть защищен только в момент, когда пьет грудное молоко, объяснила эксперт.

При этом зафиксированы случаи, когда от матерей, переболевших коронавирусом, рождались здоровые дети с антителами. Такие антитела обычно тоже не задерживаются надолго. Это говорит о том, что они передаются от матери, заключила Пшеничная.

Подобные случаи рождения детей с антителами подтверждают и другие эксперты, которые утверждают, что иммунитет у малышей может держаться до нескольких месяцев. Однако у тех, кто переболел COVID-19, могут быть серьезные последствия вроде изменений функций мозга, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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