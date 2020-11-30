Раскрыта особенность грудного вскармливания после коронавируса

При грудном вскармливании антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку. Однако защиты хватает ненадолго, говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Антитела от матери c грудным молоком могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются», — рассказала Пшеничная РИА «Новости». Из-за этого теоретически малыш может быть защищен только в момент, когда пьет грудное молоко, объяснила эксперт.
При этом зафиксированы случаи, когда от матерей, переболевших коронавирусом, рождались здоровые дети с антителами. Такие антитела обычно тоже не задерживаются надолго. Это говорит о том, что они передаются от матери, заключила Пшеничная.
Подобные случаи рождения детей с антителами подтверждают и другие эксперты, которые утверждают, что иммунитет у малышей может держаться до нескольких месяцев. Однако у тех, кто переболел COVID-19, могут быть серьезные последствия вроде изменений функций мозга, пишет «Дни.ру».
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