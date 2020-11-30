В соцсетях курганцы обсуждают вечеринку депутатов у фонтана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В соцсети жители Шадринска (Курганская область) активно обсуждают вечеринку у фонтана, прославившегося запуском зимой. На видео, опубликованном в группе «Шадринск — часть России», горожане опознали в участниках встречи депутатов.

Распитие напитков в парке у фонтана, судя по записи, состоялось около полуночи в минувшую пятницу. «Вот увидела, как предполагаю, депутаты со своими друзьями и семьями распивают алкоголь на площади в центре города, в сквере Воинской славы. Распивают спиртные напитки и целуются на площади памяти наших предков, отдавших свои жизни за мир во всём мире, и собираются в кучи, когда простым людям запрещено», — написала автор поста, комментируя видео.

Она так же попросила придать огласке происходящее и разобраться: «Просим комиссию по депутатской этике, мэра, и всех, кто обязан следить за недопуском таких действий со стороны должностных лиц, обратить внимание и наказать этих людей». В комментариях курганцы осудили действия горожан на видео. «Позорище», — написала Юлия Саядова. Другие уточнили, что на кадрах не видны ни лица людей, ни то, что они пьют. «Акта вандализма нет, фонтан не пострадал. Персонажи засветились неблаговидным примером. А может газировку пили или сок, что такого?», — уточнил Игорь Угренинов.

В ответ другой шадринец привел в пример практику двойных стандартов. «Если бы это были юные ребята 16-20 лет, все начали бы осуждать — в самом центре города, ночью, собрались толпой, пьют, ржут, но тут же многоуважаемые взрослые люди, так что все ок», — считает Олег Бурундуков.

Получить комментарии в городской думе Шадринске URA.RU не удалось. На звонки никто не отвечал.

Жители Шадринска обсудили ночную встречу горожан у фонтана Скрин с соцсети «ВКонтакте»