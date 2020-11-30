В Челябинске начинают облавы из-за нового запрета Текслера

Полиция и санврачи нагрянут в челябинские заведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области и в столице региона с 1 декабря начинаются массовые проверки ресторанов и кафе. Силовики и чиновники будут контролировать соблюдение запрета на ночную работу заведений общепита, пояснили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы начинаем проверки на предмет соблюдения постановления губернатора Алексея Текслера о запрете работы ресторанов и кафе с 23:00 до шести часов утра. Оно вступило в силу с сегодняшнего дня. В рейдах будут участвовать сотрудники Роспотребнадзора, полиции, министерства общественной безопасности региона и управления торговли администрации Челябинска», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе.

Также там отметили, что будут продолжены и текущие проверки на предмет соблюдения масочного режима и санитарных ограничений, запрета на кальяны и развлекательные программы в заведениях общепита.

Первым закрытым в Челябинске за нарушение «коронавирусных» требований стал ресторан «Птичка». До конца недели полиция направит в суд материалы, необходимые для приостановки деятельности ночного клуба Gatsby. В скандале с демонстративным нарушением постановления губернатора засветился челябинский депутат, которому теперь также грозит наказание.