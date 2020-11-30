Инфекция начала «переползать» в малые города и районы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 1 декабря зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 284, днем ранее 276), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди зараженных два школьника. Регион в очередной раз обновил рекорд первой волны пандемии — 258 заболевших за день в середине июля. С сегодняшнего дня и до 10 января кафе и ресторанам запрещено работать по ночам, ранее там были введены запреты на проведение развлекательных программ.

«Мы видим, что в Челябинске снижаются темпы заболеваемости. Но по области она идет в рост», — констатировала накануне на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С начала пандемии произошел 26 941 случай заражения, сейчас лечатся в стационарах 8 702 южноуральца. Умерли 10 человек. Коронавирус стал непосредственной причиной смерти для женщин в возрасте 80 и 86 лет, а также двух 62-летних и одного 84-летнего мужчины. Для пациентов в возрасте 57, 60, 73, 75 и 87 лет COVID осложнил имевший тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 171 человек, с начала пандемии — 17 305 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения.