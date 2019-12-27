Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за пикет на Красной площади

Телеведущий и стилист Сергей Зверев намерен оспорить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) штраф, который ранее получил за одиночный пикет на Красной площади. В марте стилист выступил против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.
«Он обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) Конвенции [по правам человека]», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал». Жалобу стилисту помогали составить юристы центра Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.
Из материалов дела Зверева следует, что стилист проводил пикет в запрещенном месте — вблизи Кремля, резиденции российского президента. Адвокаты шоумена настаивают на том, что пикет проходил не на самой Красной площади, а недалеко от нее. Также юристам непонятна формулировка «в непосредственной близости от Московского Кремля», так как в законах это определение нигде не упоминается.
Ранее Зверев пытался обжаловать решение о вынесении штрафа в размере 15 тысяч рублей в нескольких российских судах, однако все они отвергли жалобы стилиста. В июне Мосгорсуд снизил штраф телеведущего до 10 тысяч, напоминает