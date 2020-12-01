Россиян призвали раньше начинать говорить с детьми о сексе

Более раннее половое воспитание необходимо, чтобы ребенок мог избежать проблем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По закону учителя могут начинать сексуальное образование юных россиян только с 15 лет. Однако, во избежание роста случаев заражения ВИЧ, стоит раньше начинать говорить с детьми о сексе, заявил URA.RU руководитель Федерального центра СПИДа Вадим Покровский.

«Ребенок, который начинает половую жизнь, в каком бы возрасте это ни произошло, может заразиться ВИЧ. Пока нет окончательно введенного полового просвещения в школах, я бы не откладывал до 15 лет и начал [половое воспитание детей] гораздо раньше», — говорит Покровский. Это должны делать родители, чтобы обезопасить детей от поведения, которое отклоняется от рекомендованного, отметил эксперт.

Вопрос полового воспитания обсуждается уже несколько десятков лет. Однако за разговорами реальным воспитанием в итоге почти никто не занимается, считает Покровский. При этом заразиться ВИЧ ребенок рискует в любом возрасте, даже сразу после начала половой жизни, подчеркнул эксперт.

Также возможно заражение, если дети имеют рискованные увлечения и начинают употреблять наркотики. «Мы наблюдали такое в 90-е годы, когда у нас было всеобщее увлечение всякими новыми ощущениями. Были случаи, когда дети заражались при употреблении наркотиков в 8 лет», — напомнил Покровский.

Примечательно, что больные ВИЧ дети нередко становятся жертвами травли. Чтобы они могли это преодолеть и не забросить лечение для ВИЧ-положительных детей в Свердловской области ищут наставников.