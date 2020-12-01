На Ельцин Центр подали в суд за проблемы с оплатой в карантин

Бенефициар Ельцин Центра просил УК снизить стоимость услуг на 90% из-за пандемии коронавируса и снижения доходов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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ООО «Управляющая компания „Центр“» (Екатеринбург) требует с ООО «Агора-центр» (Москва, имеет долю в Ельцин Центре) 15,5 млн рублей за неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии. Данные об иске содержатся в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Иск к бенефициару Ельцин Центра был подан 30 октября. Первое заседание по делу назначено на 21 декабря. Адвокат УК «Центр» Роман Речкин рассказал, что требования касаются неоплаченных работ по семи договорам на техническое обслуживание Ельцин Центра, передает «Коммерсант-Урал».

По контрактам с «Агора-Центром», управляющая компания должна была обслуживать инженерную инфраструктуру, системы электроснабжения, кондиционирования, водоснабжения и проводить клининг. В итоге «Агора-центр» в мае просила УК снизить стоимость услуг на 90% из-за пандемии коронавируса и снижения доходов, но «Центр» отказался. При этом другой бенефициар Ельцин Центра — фонд им. Б. Н. Ельцина — в течение пандемии коронавируса продолжал оплачивать работу УК.

Получить оперативный комментарий в Ельцин Центре на момент публикации не удалось. Туда был отправлен запрос.

Ельцин Центр закрылся на карантин 23 марта и открылся только 1 августа. В связи с этим часть сотрудников перевели на четырехдневку, сократив зарплату на 20%.