Дочь Скрипаля рассказала о состоянии отравленного отца

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в английском городе Солсбери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Отравленному в 2018 году в Великобритании экс-разведчику Сергею Скрипалю каждые три месяца меняют дыхательную трубку. Процедуру проводят в целях защиты от коронавируса. Об этом в телефонном разговоре, оказавшемся в распоряжении СМИ, рассказала его дочь Юлия Скрипаль.

«Ему трубку сейчас меняют раз в три месяца из-за коронавируса. Ему сложно разговаривать из-за того, что трахеостома (трубка) стоит», — приводит МК слова Юлии Скрипаль из телефонного разговора с племянницей бывшего разведчика Викторией.

Скрипаль пытается делать спортивные упражнения, рассказала его дочь. По ее словам, отравленный почти три года назад мужчина занимается на беговой дорожке и выполняет силовые упражнения. Сама дочь Скрипаля рассказала, что почти полностью восстановилась после отравления. Она отметила, что теперь ее беспокоит только проблема с фокусировкой взгляда.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери ядом группы «Новичок» весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в сведении счетов с экс-шпионом и разработке подобных ядов, напоминает RT. Власти России, в свою очередь, говорили о своей непричастности к произошедшему и призывали Лондон сотрудничать.