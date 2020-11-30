По некоторым данным, техника на фото тоже могла быть взяткой Фото: СК РФ по Свердловской области

Бывший заместитель главы Тугулыма (Свердловская область), 50-летний Сергей Уткин в ближайшие дни окажется на скамье подсудимых. Его уголовное дело о взятке в особо крупном размере утверждено в прокуратуре и направлено в суд — об этом URA.RU сообщили в свердловском Следственном комитете и в прокуратуре Свердловской области.

Уткину инкриминируют взятку, полученную от бизнесмена за контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. «Обвиняемый предложил генеральному директору строительной компании передать ему взятку в виде денег в размере 2% от стоимости контракта», — рассказали агентству в региональном СК. Общая сумма контракта составляла более 100 млн рублей.

За вознаграждение чиновник обещал содействие в приемке работы (в т. ч. — невыполненных). Деньги перечислялись на банковскую карту. «С апреля по декабрь 2015 года обвиняемый получил от гендиректора строительной компании свыше 1,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе облпрокуратуры. По данным URA.RU, на эти средства чиновник купил квартиру в Тюмени.

Обвиняемый полностью признал свою вину — теперь ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Известно, что у него есть родственник, работающий в органах власти региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские силовики «обезглавили» мэрию Тугулыма: в марте прошли обыски у мэра города Сергея Селиванова — в апреле был арестован он, а затем заммэра Сергей Уткин. Тогда же была задержана начальник финуправления муниципалитета Татьяна Володина: она обвинялась во взятке в крупном размере и в июле приговорена к штрафу в размере 300 000 рублей. Разработку чиновников вели оперативники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, а расследование дел — Следственный комитет.

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